„Der Arbeitsdruck hat zugenommen“

Gebäudereinigerinnen in Essen beklagen nach Dienstleisterwechsel verschlechterte Arbeitsbedingungen

Reinigen unter Dauerdruck: Den Putzkräften in der Gemeinde Essen steht nach eigenen Angaben weniger Zeit zur Verfügung, um die öffentlichen Gebäude zu säubern. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Essen. Die Reinigungskräfte für die öffentlichen Gebäude in Essen sind sauer. Nach dem Wechsel ihres Arbeitgebers hätten sich die Arbeits- und Lohnverhältnisse verschlechtert, sagen sie. Kritik gibt es auch an der Verwaltung. Sie habe versprochen, dass sich an den Arbeitsverträgen nichts ändern würde. Doch das stimme so nicht. Die Gemeinde Essen hatte im Frühjahr den Reinigungsauftrag für ihre Gebäude, darunter das Rathaus, die Feuerwehr sowie Schulen und Kindergärten, an einen anderen Dienstleister übergeben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.