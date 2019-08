Tennet entwickelt neuen Verlauf bei Essen

Symbolfoto: dpa

Von Georg Meyer



Essen. Die geplante 380-kv- Stromtrasse wird westlich von Essen durch den Südkreis führen. So sieht es das inzwischen abgeschlossene Raumordnungsverfahren vor (MT berichtete). Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) hat sich darin auf den sogenannten A/B Korridor festgelegt. Zumindest an zwei Stellen könnte es jedoch noch zu Abweichungen kommen.



So plant der Netzentwickler Tennet bei Herbergen und in der Haseniederung vom Korridor abweichende Trassenverläufe mit ein.Die neue Variante bei Herbergen sei nach zahlreichen Hinweisen entwickelt worden, erklärt Tennet. Ob sie am Ende verwirklicht wird, hänge auch von der technischen Machbarkeit ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.