Essens Spieler stellen Pöbler zur Rede

Verstehen sich prächtig: Bakary Bojang, Johannes Wielspütz, Vafing Jabateh, Mazlum Orke und Janne-Ole Kay haben auf und neben dem Platz Spaß. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. 16 neue Kicker holte der BVE zu Beginn der Saison. Sie stammen aus verschiedenen Nationen. Albaner sind darunter, gebürtige Türken, Kurden und auch zwei Schwarzafrikaner. Nicht alle haben genau verstanden, was sich kürzlich während des Bezirkspokals in Emstekerfeld am Spielfeldrand abspielte (MT berichtete). Dass die Sätze, die ihnen von Zuschauern entgegengeschleudert wurden, nicht freundlich gemeint waren, haben sie allerdings sofort kapiert.



Janne-Ole Kay musste mit anhören, wie aus einer Gruppe heraus über seine ausländischen Teamkollegen hergezogen wurde. Der Torhüter ist noch immer empört. Er selber wurde irgendwann so sauer, dass er die Gruppe während des Spiels zur Rede stellen wollte. „Der Schiedsrichter bekam das mit und bat mich, es zu unterlassen. Ansonsten müsse er mich vom Platz stellen und das wolle er nicht.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.