Vogelsang investiert vier Millionen Euro

Zusätzlicher Platz auf gut 4000 Quadratmetern: Vogelsang nimmt in diesem Monat die neue Produktionshalle (links) in Betrieb. ©Vogelsang

Essen (mt). Das Unternehmen Vogelsang hat seinen Hauptsitz in Essen um eine neue Produktionshalle mit mehr als 4000 Quadratmetern Fläche ausgebaut. Die Halle werde noch in diesem Monat in Betrieb genommen. Insgesamt vier Millionen Euro habe das Unternehmen in die Kapazitätserweiterung investiert, heißt es in einer Mitteilung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.