Mutmaßliche Diebesbande steht vor Gericht

Foto: Polizei Cloppenburg

Essen (ma). Wegen schweren Bandendiebstahls in mindestens 46 Fällen müssen sich seit Dienstag fünf beziehungsweise vier Rumänen aus Essen vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Den Angeklagten im Alter zwischen 19 und 30 Jahren wird vorgeworfen, in der Zeit zwischen Herbst vorigen Jahres und dem Frühjahr dieses Jahres im gesamten Landkreis Vechta massenhaft E-Bikes und Pedelecs gestohlen zu haben, um die Beute anschließend nach Rumänien zu schaffen. Wie bereits berichtet, hatte die Polizei im Februar Diebesbesgut im Wert von deutlich über 100.000 Euro sichergestellt.



Seit ihrer Festnahme sitzen die Angeklagten in Untersuchungshaft. Einer von ihnen wurde aber zwischenzeitlich aus der Haft entlassen, was er zur Flucht nach Rumänien genutzt haben soll.