Sexueller Missbrauch: 28-jähriger muss in Haft

Essen (ma). Weil er seine kleine Schwester sexuell missbraucht und vergewaltigt hat, muss ein 28-Jähriger aus Essen für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes ist am Montag vor dem Oldenburger Landgericht rechtskräftig geworden.



Als die Übergriffe begannen, war das Mädchen vier Jahre alt. Der Angeklagte war damals elf Jahre alt und noch nicht strafmündig. Dann setzten sich Missbrauchstaten fort. Als das Mädchen sieben Jahre alt war, wurde es von dem Angeklagten vergewaltigt. Und so setzten sich die sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen über Jahre fort.