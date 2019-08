Reh ausgewichen: Auto landet im Graben

Foto: NordWestMedia

Essen (mt). In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 2.50 Uhr in Essen zu einem Unfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein 37-jähriger Löninger war mit seinem Wagen auf der Bunner Straße in Richtung Löningen unterwegs, als plötzlich ein Reh in der Dunkelheit die Fahrbahn querte. Der Löninger wich dem Wildtier aus und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der Löninger sowie sein 41-jähriger Beifahrer aus Lastrup wurden schwer verletzt, waren aber beide ansprechbar. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.