Beverbruch: Acker gerät in Brand

Foto: Hoff

Beverbruch (sho). Die Hitze verlangt den Einsatzkräften zurzeit alles ab: Bei 38 Grad mussten die Feuerwehren aus Garrel und Cloppenburg am Mittwochabend ein Feuer auf einem Getreidefeld löschen. Gegen 18.15 Uhr ging die Alarmierung bei der Feuerwehr Garrel ein, dass ein Acker am Fasanenweg in Beverbruch in Flammen steht. „Wir sind mit 41 Kräften und sechs Löschfahrzeugen aus Garrel sowie vier Autos aus Cloppenburg im Einsatz“, erklärte Einsatzleiter Michael Schaub. Die Löscharbeiten hätten sich als schwierig herausgestellt, das Feuer drohte, auf ein angrenzendes Waldgebiet überzugreifen.