Abiturientin wechselt die Seiten

Da geht es hin: Milena Hagemann fliegt Ende August für ein Jahr nach Südafrika. An einer Grundschule in einem Township wird sie den Sportunterricht leiten. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Ihr Abi hat Milena Hagemann seit kurzem in der Tasche. Jetzt zieht es die Essenerin für ein Jahr als Lehrerin nach Südafrika. In der Hafenstadt Port Elizabeth wird sie mit Grundschülern Sport treiben. Ende August beginnt das große Abenteuer.



Milena leistet den sogenannten Freiwilligendienst Sport. Er wird vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) gefördert. Entsendeorganisation ist aber der ASC Göttingen. Milenas Mutter, die für den BV Essen arbeitet, hatte ihre Tochter auf das Angebot aufmerksam gemacht. Die 18-Jährige bewarb sich sofort und wurde nach einem Auswahlgespräch angenommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.