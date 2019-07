Betrunkener verletzt sich und pöbelt gegen Polizei

Symbolfoto: Vorwerk

Essen (mab). Gleich mehrere Strafverfahren sind gegen einen 55-Jährigen aus Essen eingeleitet worden. Dabei sollte dem Mann am Montagnachmittag eigentlich nur geholfen werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, rief eine Zeugin auf der Dienststelle an. Sie hatte am Montag gegen 16.30 Uhr auf dem Calhorner Kirchweg den 55-Jährigen gesehen, wie er äußerst instabil auf dem Fahrrad unterwegs und bereits mehrmals gestürzt war – offenbar, weil er betrunken war. Als die Beamten auf den Mann trafen, hatte sich dieser bereits einige Verletzungen von den Stürzen zugezogen.



Anstatt sich helfen zu lassen, reagierte der 55-Jährige sofort äußerst aggressiv. Weil die Beamten relativ schnell bemerkten, dass der Essener unter dem Einfluss von Alkohol steht, sollte er auf die Dienststelle gebracht werden. Dagegen wehrte sich der 55-Jährige allerdings massiv. Wie die Polizei mitteilte, leistete er auch durch körperliche Gewalt Widerstand und es hagelte wüste Beleidigungen in Richtung der Beamten. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Auf richterliche Anordnung wurde dem 55-Jährigen eine Blutprobe entnommen, um den Alkoholwert bestimmen zu können. Danach durfte er die Dienststelle verlassen – allerdings nicht mit dem Fahrrad.

