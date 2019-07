Maren Hülsmann landet in der Raumfahrt

Raumfahrt ist ihr Leben: Maren Hülsmann mit einem Modell der Mondrakete Saturn V. Foto: Sperveslage

Essen. Als Kind war sie nie das typische Mädchen, spielte genauso gerne mit Lego wie mit Puppen und Barbies und war fasziniert von Naturwissenschaften, Naturphänomenen und Technik. „Ich wollte immer wissen wie Dinge funktionieren“, sagt Maren Hülsmann. Heute arbeitet die Essenerin im Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum in der Nähe von München in der Abteilung Raumflugtechnologie.



Wahrscheinlich wurde das Interesse für Technik, Naturwissenschaften und Computer durch meinen Vater beeinflusst. „Schon auf Flügen in den Urlaub wäre sie am liebsten im Flugzeug geblieben und hätte den Urlaub im Cockpit verbracht, anstatt am Strand," erinnerte sich Vater Philipp Hülsmann. Zwar hat sich ihr Berufswunsch „Pilotin" nicht erfüllt, der Berufsrichtung Technik blieb sie aber dennoch treu.