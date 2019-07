„Moschee ist kein Ort für Hassprediger“

In der Sultan-Achmed-Moschee: Das Bildungsfrühstück des Essener Bildungswerks informierte sich in Vechta über den Islam. Foto: spe

Von Clemens Sperveslage



Essen/Vechta. Viel diskutiert wird über den Islam in Deutschland. Um mehr über diese Religion zu erfahren, die mit über 1,8 Milliarden Mitgliedern nach dem Christentum heute die Weltreligion mit der zweitgrößten Mitgliederzahl ist, machten sich die Teilnehmer des Bildungsfrühstücks des Bildungswerks Essen auf den Weg zur Sultan-Ahmet-Moschee in Vechta.



Das ursprünglich als Wohnhaus konzipierte Gebäude wird von der DITIB betrieben. Der DITIB-Dachverband vereint nach eigenen Angaben bundesweit 896 Ortsgemeinden. Vereinsziel sei es, Musliminnen und Muslime einen Ort zur Ausübung ihres Glaubens zu geben und einen Beitrag zur Integration zu leisten.