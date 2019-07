Essener SPD-Fraktion will gläserne Ratssitzungen

Foto: Georg Meyer

Essen (mel). Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Essen möchte zukünftig eine Internetübertragung der Sitzungen des Rates für alle Bürgerinnen und Bürger ermöglichen, um so die politischen Meinungsbildungsprozesse nicht nur innerhalb des Sitzungssaales verfolgen zu können.



„Wir könnten nach unseren Vorstellungen dadurch eine breite Öffentlichkeit erreichen, wenn wir die öffentlichen Sitzungen im Internet Live-Stream übertragen", erklärt Fraktionsmitglied Dr. Sonja von Berg. Der Zuschauerraum solle dabei von den Kameras nicht erfasst werden. „Ansonsten spricht nach unserer Ansicht nichts dagegen, dass alle an der Sitzung unmittelbar beteiligten Personen videografiert aufgenommen werden".