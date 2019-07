Volksbank trotzt der Niedrigzinspolitik

Langjährige Mitglieder: Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Zobel (re.), Vorstand Florian Averbeck (3. Von re.) und Vorstand Ludger Klövekorn (li.) nahmen die Ehrung aus dem Bereich Essen vor. Foto: spe



Von Clemens Sperveslage

Essen/Cappeln (spe). Die Volksbank Essen-Cappeln eG präsentierte den Mitgliedern auf den Generalversammlungen in Cappeln und in Essen erneut eine positive Jahresbilanz.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Zobel konnte zu beiden Veranstaltungen etwa 240 Gäste begrüßen. Die Bank habe, meinte Zobel, in einer nicht ganz einfachen Zeit, die aktuellen Herausforderungen, insbesondere durch die andauernde Niedrigzinsphase, bewältigt und werde professionell geführt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.