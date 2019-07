Fünf unbeschwerte Tage in Varnhorn erlebt

Erlebnisreiche Tage: Die Mädchen und Jungen und die Betreuer und Begleiter des SV Hemmelte im Lager in Varnhorn. Foto: Landwehr

Hemmelte (la). „Komm mit uns ins Abenteuerland", hatten die Verantwortlichen des SV Hemmelte geworben. 52 Mädchen und Jungen und viele ehrenamtliche Begleiter waren dem Ruf gefolgt und machten sich auf ins Zeltlager des SV Hemmelte. Ziel des Hemmelter Trosses war die Gemeinde Visbek im Nachbarkreis Vechta. Hier hatten die Organisatoren den Zeltplatz auf dem Sportgelände des FC Varnhorn ausgesucht. „Dies ist ein idealer Platz für Kinder und Betreuer, für Sport und Abenteuer. „Besser kann man es nicht haben", schwärmt Lagerleiter Maik Schwindeler.