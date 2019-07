Sanfter Riese soll seinen Thron verteidigen

Mr. Tarmstedt: „Majestät“ gehört am Samstag zu den Favoriten. Sein Besitzer Rainer Moormann fiebert der Landesfleischrinderschau bereits entgegen. Auch einige Söhne des Charolai-Bullen kommen mit.Foto: Georg Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Da steht er: „Majestät“. Ein Berg von einem Bullen. 1,4 Tonnen wiegt der Charolais mit dem königlichen Namen und dem bürgerlichen Titel „Mr. Tarmstedt“. Am Samstag soll er ihn verteidigen. Sein Besitzer Rainer Moormann ist guter Dinge, dass es klappt. Natürlich: „Die Konkurrenz schläft nicht“, schränkt der Essener ein. Ein Spaziergang werde die Titelverteidigung also nicht. Wer dem muskelbepackten Bullen gegenübersteht, kann sich allerdings kaum vorstellen, dass er zu schlagen wäre. 2018 hatte Majestät seinem Namen alle Ehre gemacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.