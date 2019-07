Breitbandausbau hat für CDU oberste Priorität

Symbolfoto: dpa

Essen (mt). Trotz der enormen Anstrengungen des Landkreises Cloppenburg und der bereits laufenden Baumaßnahmen zur besseren Versorgung mit schnellem Internet sind derzeit noch über 7000 Haushalte im Landkreis unterversorgt.



Als zentrale Zukunftsvorsorge für private Haushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um möglichst alle unterversorgten Adressen in der Gemeinde Essen über Glasfasertrassen zu erschließen, fordert die CDU-Fraktion im Rat in einer Pressemitteilung. Die Essener CDU wendet sich dabei gegen die Planungen der Kreisverwaltung, die den Kommunen aktuell vorschlage, in ihren Gebieten die weitere Erschließung nach Prioritäten in mehreren Schritten und damit langfristig umzusetzen.