SV Hemmelte braucht Feste zum Überleben

Neuer Vorstand: Vorsitzender Jürgen Ostendorf (v li.), Jugendobmann Christian Hoffhaus, Schriftführer Marc Hogeback, Kassenwart Stefan Haschenhermes, Obmann Peter Busse, zweiter Vorsitzender Thomas Osterloh, dritter Vorsitzende Mario Schumacher. Foto: Landwehr

Von Willi Siemer



Löningen. „Mitgliederbeiträge, Eintritte und Übungsleiterzuschüsse reichen nicht, um den Verein ohne Defizit zu führen. Wir brauchen die Veranstaltungen, auch wenn sie immer viel Arbeit machen, um uns wirtschaftlich gesund zu halten.“ Das machte Kassenwart Stefan Haschenhermes auf der Generalversammlung des SV Hemmelte im Clubraum deutlich.



Wirtschaftlich sei das Geschäftsjahr ausgeglichen. Aber ohne die Aktivitäten wie Sportlerball und Sportwoche könne ein Verein wie der SV Hemmelte kein finanziell ausgeglichenes Ergebnis erzielen, so der Kassenwart.