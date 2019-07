Betrunken in Hausmauer gefahren

Symbolfoto: dpa

Essen (mab). Ein 23-Jähriger aus Essen hat am späten Montagabend seinen Führerschein verloren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war zuvor gegen 23.20 Uhr ein Unfall in der August-Meyer-Straße passierte. Demnach wollte der 23-Jähriger mit seinem Auto nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen.



Doch das ging ordentlich schief: Der Wagen prallte gegen die Mauer eines Wohnhauses und verursachte einen Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Beamten bemerkten relativ schnell den Grund des Unfalls. Der 23-Jährige saß offensichtlich betrunken am Steuer. Der Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,71 Promille. Deshalb wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.