Grundschüler präsentieren farbenfrohes Mittelalter

Trubeliges Fest: Die Kinder tanzten mittelalterliche Tänze. Foto: Landwehr

Hemmelte (la). Ein großes Tor versperrt den Eingang zur „Burg Hemmelte“. Wer herein möchte, muss erst um Einlass bitten. Gelohnt hat es sich: Rund um den Schulhof lud die Grundschule zu Ritterspielen ein. Auf dem Schulgelände hatten Lehrer, Eltern und Förderverein einen Parcours mit mittelalterlichen Spielen aufgebaut. Aber vorher gab es in der Turnhalle ein buntes Programm mit mittelalterlichen Liedern, Ritterkämpfen, Theateraufführungen, Märchen und Tanz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.