Rat schlägt Immobilienhaien die Tür zu

Symbolfoto: dpa

Von Georg Meyer



Essen. Der Essener Gemeinderat hat mit den Stimmen der CDU-Fraktion die Änderung mehrerer älterer Bebauungspläne beschlossen. Ziel ist, die Zahl der zulässigen Wohnungen in Wohngebieten zu begrenzen. Die SPD lehnte die Beschlüsse ab. Von der Änderung betroffen sind die Wohngebiete im Bereich der B-Pläne Ahausen, Am Nadamer Bach und Am Nadamer Bach/östlicher Teil, Hülsenmoor und Hülsenmoor Nord-West sowie Sandloh. Dort ist der Bau größerer Mehrfamilienhäuser bislang nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

