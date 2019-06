Kammerjäger sind jetzt gefragt

Warnung vor der Raupe: Wie hier in Hamstrup warnen Schilder überall im Südkreis vor dem Eichenprozessionsspinner. Foto: Meyer

Essen/Lastrup (gy). Der Eichenprozessionsspinner sorgt im Südkreis weiterhin für Ärger. Die Raupen des Nachtfalters haben sich explosionsartig vermehrt. Ihre Entfernung ist aufwändig und teuer. Die Gemeinde Essen hat eine Fachfirma mit der Beseitigung der Schädlinge beauftragt. Sie schafft etwa 15 Bäume täglich. Kostenpunkt pro Baum: rund 200 Euro. Wie in Essen warnen auch in der Gemeinde Lastrup Schilder vor den nicht ungefährlichen Raupen, die nachts ihre Nester verlassen und in „Prozessionen" in die Baumkronen ziehen.