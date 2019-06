Gemeinde denkt über Calhorn nach

Rappelvoll: Zahlreiche Beverner wollten wissen, wie sich die Verwaltungsspitze die Entwicklung ihres Ortes vorstellt. Lamndrat Johann Wimberg beantwortete auch Fragen zur Breitbandversorgung. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Bevern. Die Gemeinde Essen möchte auf dem Gelände des Salesianerordens in Calhorn neue Bauplätze anbieten. Diese Überlegungen bestätigte Bürgermeister Heiner Kressmann am Mittwoch auf einer Versammlung der Orts-CDU in Bevern. „Wir können uns vorstellen, dort etwas in Richtung Wohnen zu entwickeln“, sagte Kreßmann. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Gemeinde die Häuser Don-Bosco und Rinaldi erwirbt. Der Orden wird sie demnächst zum Kauf anbieten (MT berichtete).



Immerhin: Der Unterstützung des Landkreises kann sich Kreßmann sicher sein, wie Kreis-Baudezernent Ansgar Meyer bestätigte. Das Thema sei bereits gemeinsam erörtert worden. „Hoffentlich kann Essen diesen Weg beschreiten", sagte Meyer, der den Bürgern zusammen mit Landrat Johann Wimberg und Dr. Lydia Kocar vom Referat für strategische Planung des Landkreises Rede und Antwort stand.