Oberschüler füllen Futterkrippe auf dem Hagelhof

Wird in Heu angelegt: Die Mitglieder der Schülerfirma überreichten Barbara Deppe den Spendenscheck über 500 Euro. Foto: Meyer

Essen (gy). Die Pferde auf dem Hagelhof in Löningen dürfen sich freuen. Ihr Winterspeiseplan füllt sich. Gestern haben Schüler der Oberschule dem „Gnadenhof" 500 Euro für den Futterzukauf gespendet. Das Geld stellt einen Großteil des Gewinns dar, den die Schülerfirma im vergangenen Jahr mit dem Verkauf von Brötchen erwirtschaftet hat. Beim Kassensturz war auch über die Verwendung gesprochen worden. Am Ende fiel die Wahl auf den Löninger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Tieren eine neue Heimat zu geben.