Tausende Liter Gülle auf Straße: Zeugen gesucht

Essen/Lastrup (ws). Auf Zeugen für ein folgenreiches Umweltvergehen am vergangenen Samstag kurz vor 8.30 Uhr hofft die Polizei. Wie die Cloppenburger Inspektion am Dienstag auf MT-Anfrage bestätigte, hat ein noch Unbekannter, nach dem gefahndet wird, mit einem Traktor mit Gülleanhänger oder einem Laster tausende Liter Gülle aus einem undichten Ventil zwischen der Umgehungsstraße Essen und der Straße von Essen über Herbergen bis nach Lastrup verloren.



Die Spur des Täters hatte die Polizei im Bereich der Ortsumgehung Lastrup verloren, wo das Fass offenbar leer gelaufen war und der Verursacher seine Fahrt in unbekannte Richtung fortgesetzt hat. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder die Identität des Täters geben können, sich bei der Polizei in Essen unter Tel. 05434-3955 zu melden. Zudem wurden etliche Fahrzeuge beim Fahren durch die Exkremente beschädigt und stark verschmutzt. Die Geschädigten werden gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei Essen zu melden.