Alberding gewinnt die Nervenschlacht

Neuer Kinderthron: Lisa Westendorf (Mitte) bestieg ihn gemeinsam mit Prinzgemahl Ben Gantzkow (5. von rechts). Foto: spe

Essen (spe). Nicht nur die Anzahl der Schützen, die am Herrenabend, den Festmärschen oder dem Frühschoppen teilnehmen, steigt in Essen stetig. Auch die Bevölkerung lässt sich das Schützenfest nicht entgehen und säumte in den vergangenen Tagen die Straßen. Bei den Proklamationen verfolgten über 1000 Schaulustige die Übergabe der Königsinsignien an Kinderkönigin und König.



Spannung war am Sonntag beim Kinderkönigsschießen angesagt. Von den 18 Kindern, davon elf Mädchen, die sich qualifiziert hatten, setzte sich im vierten Stechen Lisa Westendorf gegen Lisa Anneken durch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.