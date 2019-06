Gefährliche Raupe taucht im Südkreis auf

Baumbefall: Auch in Essen wurden die Raupen an manchen Eichen entdeckt. Foto: Lisa Altmann/Gemeinde Essen

Südkreis (gy). Sie ist unscheinbar, aber trotzdem brandgefährlich. Die Raupe des Eichenprozessionsspinners macht sich im Südkreis breit. Bei Berührung verursacht sie vor allem Hautirrtiationen, in schlimmeren Fällen kann es zu Atembeschwerden und Allergien kommen.



In Essen wurden die Raupen jetzt in mehreren Straßen sowie rund um die Oberschule und auch in Nähe der Kindergärten festgestellt.