Essen: Kreisverkehr wird ab Montag gebaut

Kreisel kommt: Die Kreuzung wird zwar wegen der Umbauarbeiten gesperrt. Über die Alte Cloppenburger Straße bleibt die Zufahrt zum Bahnhof aber möglich. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Am kommenden Montag beginnen die Arbeiten für den Kreisverkehr an der Kreuzung Lange Straße, Alte Cloppenburger Straße, Bahnhofstraße und Löninger Straße in Essen. Der Kreuzungsbereich muss deshalb gesperrt werden. Die Verwaltung richtet Umleitungen ein.



Der Bahnhof wird trotzdem erreichbar bleiben. Die Zu- und Abfahrt erfolgt von der „Alten Cloppenburger Straße" in die Bahnhofstraße, teilt Erich große Pöhler vom Bauamt mit. Eine Ampel regelt den Verkehr. Der übrige Fahrzeugverkehr wird über die „Nordwest-Tangente" sowie über die B68 geführt.