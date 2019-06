Spiel und Spaß: Beim Elfmeterschießen traten die Messdiener vom Punkt an. Foto: spe

Von Clemens Sperveslage

Calhorn. Seit 1975 verwandelt sich das Gelände des Hauses Don Bosco in Calhorn an den Pfingstfeiertagen in eine große Zeltstadt. Diesmal nahmen am Messdienerfestival rund 800 Kinder und Jugendliche aus dem Oldenburger Münsterland und ganz Deutschland teil.