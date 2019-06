„Man darf niemanden zu früh aufgeben“

Friedrich Hillen engagiert sich seit Jahrzehnten in der Bildungsarbeit und agierte auch als Windkraftpionier

Fantasie gefragt: „Ich sehe was, was du nicht siehst“, lautete das Motto eines Malabends in der Oberschule. Die schönsten Symmetriebilder wird Friedrich Hillen mit ins belgische Essen nehmen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen/Uptloh. Friedrich Hillen ist zufrieden. Das Jubiläumsprogramm des Bildungswerkes Essen werde gut angenommen, sagt der erste Vorsitzende stolz. Im Sommer legen die Kulturarbeiter eine kleine Pause ein. Doch langweilig dürfte es Hillen trotzdem nicht werden. Auf seinem Wohnzimmertisch liegt ein Stapel farbenfroher Symmetriebilder. Sie sind das jüngste Produkt des Essener Bildungsjahres.