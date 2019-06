Foto: Sperveslage

Essen (mt). Eine Belüftungsanlage ist am Donnerstag gegen 6.40 Uhr in der Produktionsanlage eines Lebensmittelwerks am Calhorner Kirchweg in Essen in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Essen, Bevern und Löningen, die mit etwa 80 Einsatzkräften vor Ort waren, löschten das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.