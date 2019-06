Pfingsthelfer fühlen sich wieder Zuhause

Gott vertrauen: So lautet das Motto des Pfingstfestivals. Philipp Brengelmann, Dirk Thedieck und Mika Springwald (von links) kümmern sich um die Organisation. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Calhorn. Ein halbes Dutzend Helfer sind seit Sonntag mit den Vorbereitungen für das Pfingstfestival in Calhorn beschäftigt. Und täglich werden es mehr. Die Bühne steht schon und das noch kleine Team ist bester Laune. „Pfingsten, das sind 30 Prozent Arbeit und 70 Prozent Spaß“, verrät Philipp Brengelmann.



Etwa 800 Kinder und Jugendliche werden vier Tage lang auf dem Gelände des Hauses Don-Bosco campieren. Bei einem derart großen Ansturm sollte die Organisation schon reibungslos funktionieren, findet Brengelmann, der sich beruflich mit Logistik auskennt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.