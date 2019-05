Calhorn: Stall gerät in Brand

Foto: Georg Meyer

Calhorn (her). Komplett zerstört worden ist ein Stall, der gestern in Calhorn in Brand geraten ist. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 14.40 Uhr aus. In dem Gebäude, das 2011 gebaut wurde, befanden sich 1500 Schweine. Alle Tiere verendeten bei dem Brand. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 500000 Euro Es entwickelte sich schnell starker Rauch, im Einsatz waren neben der Polizei auch 60 Kräfte der Feuerwehren aus Essen, Bevern und Elsten sowie ein Mitarbeiter des Veterinäramtes.