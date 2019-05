Schatzkiste füllt sich durch Zuzug

Symbolfoto: dpa

Von Georg Meyer



Essen. Die Schatzkiste füllt sich: Um den Bedarf an Kindergartenplätzen in Essen zu decken, soll die Krippengruppe aus dem Regenbogen-Kindergarten demnächst in das neue Krippenhaus umziehen. Weiteren Zuwachs erhält die Großkrippe aus der Villa Kunterbunt. Diese soll während des Umbaus der Grundschule für zwei Jahre geschlossen werden.



Der Grund: Bürgermeister Heiner Kreßmann sorgt sich um die Sicherheit der 15 Krippenkinder, sobald die Bauarbeiten im September losgehen. Die Villa Kunterbunt liegt direkt neben der künftigen Baustellenzufahrt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.