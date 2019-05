Regulieren, aber nicht ausrotten

Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Hemmelte. Der Wolf gefährdet die Weidetierhaltung in Deutschland! Das glauben die Mitglieder des „Aktionsbündnis aktives Wolfsmanagement“. Das vom Landvolk unterstützte Bündnis hatte am Freitagabend zu Mahnwachen aufgerufen. Auch in Hemmelte trafen sich rund 30 Tierhalter, Landwirte und Jäger.



In den vergangenen Wochen war es im Südkreis immer wieder zu Wolfsangriffen gekommen, bei denen Schafe verletzt oder getötet wurden (MT berichtete). Den Schäfern reicht es jetzt, sie wollen die Verluste und das Leid ihrer Tiere nicht länger hinnehmen. Die Aktivisten wollen, dass der Wolf ins Jagdrecht übernommen und sein Bestand von den Jägern reguliert wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 13. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.