Bienenschützer sparen sich Papierkram

Da steckt was drin: (von links) Hans-Heinrich Ehlen, Friedrich Hillen (Bildungswerk Essen), Hendrik Böring, Florian Hillen, Heiner Kreßmann und Dr. Bernhard Rump (Landwirtschaftskammer) begutachten die Blühmischung im Saatkasten. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen/Bevern. Die Mischung macht´s. Elf unterschiedliche Blumensorten säen Hendrik Bröring, Andreas Thobe und Heiner Hoppe in diesen Tagen rund um Essen und Bevern aus. Knapp 13 Hektar Blühstreifen werden im Sommer hoffentlich für viel Farbe sorgen. Geld nehmen die drei Landwirte für ihre Arbeit nicht.



An dem Projekt beteiligt sind der Hegering Essen und die beiden landwirtschaftlichen Vereine Essen und Bevern. Auch die Gemeinde unterstützt die Initiative: Sie bezahlt die Blühmischungen, die Insekten neue Lebensräume bieten sollen. Denn das ist das eigentliche Ziel der Landwirte und Jäger.