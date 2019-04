Musiker und „Muzikanten“ passen zusammen

Mit Spaß und Konzentration an den Instrumenten: Eine tolle Leistung zeigte erneut der Musikverein Bevern unter Leitung von Guido Elbers. Foto: Sperveslage

Von Clemens Sperveslage

Bevern. Einen unvergesslichen Abend mit erstklassiger Musik und einer Superstimmung erlebten die über 300 Zuhörer beim diesjährigen Konzertabend des Musikvereins Bevern im Saal Sieverding. Erstmalig traten in diesem Jahr die „Essener Muzikanten“ aus der Partnergemeinde Essen in Flandern in Bevern auf und eröffneten den ersten Teil des Konzertes mit böhmischer und mährischer Blasmusik. Was die Musiker boten war Blasmusik auf höchstem Niveau. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.