Thümler nährt Hoffnung auf Förderung

Kulturminister besucht Diekmanns-Mühle in Essen und nimmt auch zu Digitalisierung und Ärztemangel Stellung

Informationen vor Ort: Der Vorsitzende des Essener Heimatvereins, Karl-Heinz Schnieder, Bürgermeister Heiner Kreßmann, der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Franz Diekgerdes mit Minister Björn Thümler und dem Landtagsabgeordneten Christoph Eilers (von links) in Diekmanns Mühle. Fotos: Clemens Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Für die Renovierung ihrer Mühle dürfen die Essener auf einen Landeszuschuss hoffen. Niedersachsens Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler (CDU) sicherte dem inzwischen eingereichten Antrag eine „wohlwollende Prüfung" zu. Dass das jahrhundertalte Bauwerk restaurierungswürdig ist, räumte der Minister bei seinem Ortsbesuch am Mittwoch unumwunden ein. Essens Bürgermeister Heiner Kreßmann gab einen Sachstandsbericht zur Renovierung der Mühle.