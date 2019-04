Versuchter Raub in Essener Hofladen

Symbolfoto: dpa

Essen (her). Zu einem versuchten Raub ist es am Samstagmittag bei einem Hofladen am Grünen Weg in Essen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine 44-jährige Angestellte gegen 13 Uhr von einem Mann mit einem Ast in der Hand bedroht.



Die Frau schaffte es in ihr Auto und ist weggefahren, ohne dass sie verletzt wurde und dass der Täter Bargeld erlangte. Der Mann soll etwa 55-Jahre alt sein. Er sei mit einer Jeansjacke, einer grauen Strickjacke und einem karierten Hemd bekleidet gewesen.



Der Mann war wohl schon einmal um 10.15 Uhr in dem Laden. Er war betrunken und wurde abgewiesen. Anschließend soll er sich bei einem nahegelegenen Autohaus schlafen gelegt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter Tel. 05434/3955 entgegen.