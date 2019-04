Kinderkrippe feierlich eingeweiht

Von Clemens Sperveslage



Essen. Eine Schatzkiste hat sich in Essen geöffnet: „Ich möchte zum Ausdruck bringen, wie wichtig eine transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung ist und Erfolge bringen kann," lobte Bürgermeister Heiner Kreßmann das gute Miteinander von Politik und Behörde. Dieser gemeinsame Weg habe zu einem guten Ziel geführt, betonte der Rathauschef zur offiziellen Eröffnung der neuen Kinderkrippe „Schatzkiste". Verbunden war die Einweihung mit einem Tag der offenen Tür.