Sender macht Bauernhof zum Drehort

Zeigen was ist: Hendrik Bröring hält 400 Sauen. © NDR/Marco Heuer

Von Georg Meyer



Essen. Als er gefragt wurde, ob er den Alltag auf seinem Betrieb im Fernsehen zeigen wolle, habe er erst mal gezögert, gibt Hendrik Bröring zu. Der 31-Jährige ist zwar alles andere als öffentlichkeitsscheu, aber dass ein Kamerateam ihn gleich mehrere Tage bei der Arbeit begleiten wollte, schien ihm dann doch ein wenig gewagt. „Ich wusste ja nicht, was am Ende dabei herauskommt“, erklärt der Essener Landwirt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.