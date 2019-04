Essen (her). Eine vierstellige Summe hat ein ehrlicher Finder am Dienstag bei der Polizei abgegeben. Wie die Beamten mitteilen, hatte der 68-Jährige Essener ein Portemonnaie auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Langen Straße gefunden. In der Geldbörse befand sich neben persönlicher Papiere die vierstellige Summe Bargeld. Sie konnte dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden.