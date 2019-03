Im „Haus Tattern“ ist der Name Programm

Eingespieltes Team: Sky du Mont und Christine Schütze reisen mit ihrem Programm zurzeit kreuz und quer durch die Republik. Auf Einladung des Bildungswerks kamen sie jetzt nach Essen. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Essen. Dass der Schauspieler und Buchautor Sky du Mont auch mit 72 Jahren ein Frauenschwarm ist, wurde bei seinem Auftritt in Essen deutlich. Von den mehr als 200 Besuchern im ausverkauften Saal war der Großteil weiblich. „Wir hätten noch deutlich mehr Karten verkaufen können“, sagte der Vorsitzende des Essener Bildungswerks, Manfred Göken. Es hatte den Abend aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens gemeinsam mit dem Bücherei-Team organisiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.