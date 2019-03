Bevern: Raubüberfall an der Haustür

Symbolfoto: dpa

Bevern (mt). Raubüberfall in Bevern: Wie die Polizei mitteilt, soll eine bislang Unbekannte am Donnerstagvormittag an der haustür einer 27-jährigen Bevernerin geklingt haben. Noch in der Tür stehend, soll die Unbekannte das Opfer geschlagen haben. Anschließend soll sie eine Geldbörse und Bargeld entwendet haben und zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Vorfall ereignete sich gegen 9 Uhr am Kempers Kamp.



Die Unbekannte soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und eine schlanke bzw. normale Figur haben. Außerdem soll sie dunkle schulterlange Haare gehabt haben. Bekleidet soll sie mit einer knallroten Steppjacke und einer dunkelblauen Jeanshose gewesen sein. Insgesamt soll sie ein westeuropäisches Erscheinungsbild haben.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.