Pfingsthelfer machen Calhorn zum Projekt

Neuer Verein „Bildunsgwerk Don Bosco“ möchte Gesprächsplattform bieten

Don Bosco im Rücken (von links): Dirk Thedieck (3. Vorsitzender), Anja Boklage, Philipp Brengelmann (1. Vorsitzender), Mika Springwald (2. Vorsitzender), Rebekka Brengelmann und Thomas Vorwerk wollen die Jugendarbeit in Callhorn erhalten. Auf dem Foto fehlt das siebte Vorstandsmitglied Heike Thedieck. Foto: Verein „Bildungswerk Don Bosco“

Von Georg Meyer



Calhorn. Die Helfer des Pfingstfestivals in Calhorn haben ihre Ankündigung wahr gemacht und einen Verein zur Rettung der Jugendbildungsstätte gegründet. Unter dem Vereinsnamen „Bildungswerk Don Bosco“ wollen sie Möglichkeiten ausloten, um die Jugendarbeit in Calhorn auf neue Füße zu stellen. Hintergrund ist der angekündigte Abschied des Salesianer-Ordens aus Calhorn im kommenden Jahr (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.