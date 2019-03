Engstelle: Der Busbahnhof soll demnächst an die Schulstraße ver-legt werden. Foto: Robbers

Von Georg Meyer



Essen. Es ist das teuerste Projekt, das die Gemeinde Essen aktuell plant. Der Umbau- und die Erweiterung der Grundschule kosten rund acht Millionen Euro. Ums Geld ging es am Montagabend im Gemeinderat aber nicht mehr. Die Maßnahme ist beschlossen, im Sommer sollen die Bagger rollen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.