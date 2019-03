Eine Stimme Mehrheit reicht Bäker nicht

Für langjährige Mitgliedschaft geehrt: Peter Strübbe, Otto Hörsting und Marius Bäker(von links). Foto: Clemens Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Eine Stimme Mehrheit war ihm zu wenig: Auf der Generalversammlung der Essener Feuerwehr nahm Ortsbrandmeister Magnus Bäker seine knappe Wiederwahl nicht an. Da aus der Versammlung kein Vorschlag für die Besetzung des Amtes als Ortsbrandmeister kam und der stellvertretende Ortsbrandmeister Martin Sommer signalisierte, für eine Wahl nicht zur Verfügung zu stehen, brach Wahlleiter und Gemeindebrandmeister Guido Coldehoff die Versammlung ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.