Kreßmann sieht Essen finanziell gut aufgestellt

Bürgermeister referiert auf Bildungsfrühstück

„Wer viel einnimmt, muss allerdings auch viel zahlen“, sagt Heiner Kreßmann, Bürgermeister der Gemeinde Essen

Essen (mt). Zu einem festen Bestandteil im Programm des Bildungswerkes Essen ist das Bildungsfrühstück mit dem Bürgermeister geworden. Auch in diesem Jahr stießen die „Infos aus dem Rathaus“ auf ein großes Interesse. Finanziell stehe die Gemeinde Essen gut dar. Das Steueraufkommen habe sich im vergangegen Jahr auf über 18 Millionen Euro belaufen, der Schuldenstand der Gemeinde sank auf 3,9 Millionen Euro. „Wer viel einnimmt, muss allerdings auch viel zahlen“, erklärte Heiner Kreßmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

