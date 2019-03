Marktplatz erhält ein neues Gesicht

Soll ein Ort werden, an dem sich Menschen treffen wollen: Der Marktplatz und die Lange Straße in Essen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Eine gute Nachricht hat Essens Bürgermeister Heiner Kreßmann erhalten. Die Sanierung des südlichen Teils der Lange Straße wird mit 1,25 Millionen Euro aus Mitteln der Dorfentwicklung gefördert. Wann es mit den Arbeiten losgehen wird, steht noch nicht fest. Insgesamt soll die Maßnahme rund 2,4 Millionen Euro kosten. Vorgesehen ist die Umgestaltung des Gebiets rund um den Marktplatz. Er soll barrierefrei werden und einen echten „Platzcharakter“ bekommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.