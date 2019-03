Essens SPD will Sportstätten aufmöbeln

Auch in Essen ein Thema: Ein Kunstrasenplatz ist derzeit im Gespräch. Foto: dpa

Essen (mt). Essens SPD sieht Handlungsbedarf bei den örtlichen Sportstätten. Die Gemeinde solle sich um öffentliche Mittel bemühen, fordern die Genossen in einem Antrag und verweisen auf einen neuen Fördertopf des Landes. Und der ist mit hundert Millionen Euro durchaus gut gefüllt. Das Land unterstützt mit dem Geld in den nächsten drei Jahren die Sanierung von Sportanlagen. Die entsprechenden Anträge können ab sofort gestellt werden. Einen Kunstrasenplatz wollen die Essener ebenfalls anschaffen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

